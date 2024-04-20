На таблетках и в нищете: Алексей Лебединский скатился на дно в США

В России Алексей прославился благодаря необычному хриплому голосу. Он выступал под псевдонимом «Профессор Лебединский» и довольно-таки неплохо зарабатывал на ностальгии россиян. В 2014 году он вдруг забился в либералы и уехал в США, по его словам, по политическим мотивам.

На чужбине, однако, жизнь оказалась вовсе не сахаром. Для Алексея все пошло по наихудшему сценарию. Накануне он пообщался с журналистами и рассказал о своем жалком существовании в США. Бывший певец сообщил, что страдает от повышенной тревожности и в любой момент может просто забиться в припадке. Поэтому он почти не выходит на улицу и фактически живет на таблетках.

Денег у него ни на что не хватает. Он ведет полунищенский образ жизни и постоянно просит помощи у друзей, знакомых или бывших фанатов в сети.

«В прошлом месяце мне прислали ровно столько денег, чтобы оплатить счет за электричество и Интернет. И мне пришлось опять просить», – признал Лебединский.

Бывший певец подчеркнул, что скатился на самое дно и фактически стал бомжом. Во всех своих проблемах он винит депрессию и тревожное расстройство.