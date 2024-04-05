Детектива Блана ждёт новое приключение: стали известны детали фильма "Достать ножи 3"

Стриминг-сервис Netflix начал работу над созданием новой части фильма "Достать ножи" про талантливого детектива, который принимает участие в расследовании самых загадочных преступлений. Уже сейчас стало известно, что к своей роли вернётся Дэниэл Крэйг, а сюжет картины расскажет историю новых, незнакомых зрителю героев.

Информационный портал World of Reel раскрыл первые детали нового фильма. Так, стало известно, что съёмочный процесс может начаться уже в ноябре 2024 года. На данный момент ведётся работа над созданием сценария и подбором актёров, которые могут принять участие в этом проекте.

В режиссёрское кресло вернётся Райан Джонсон, который снял первые две части этой детективной истории. Информация о сюжете нового фильма на данный момент находится под грифом секретно, но продолжение истории о детективе Бенуа Блане порадует зрителей неожиданными поворотами и приключениями, сообщает информационное издание "Канобу".

Напомним, что компания Netflix ещё в 2021 году приняла решение выкупить права на съёмки второй и третьей части фильма "Достать ножи". Второй фильм вышел на стриминговом сервисе ещё 23 декабря 2022 года. На данный момент неизвестно, когда ожидать выхода продолжения этой франшизы.