Всё резко изменилось: Сябитова раскрыла правду об отношениях Гузеевой и Харламова

Известная российская телевизионная ведущая, сваха Роза Сябитова в одном из интервью затронула тему давнего конфликта юмориста Гарика Харламова с актрисой Ларисой Гузеевой. Она напомнила, что ещё не так давно отношения между артистами были далеки от идеала, но неожиданно всё резко изменилось.

Напомним, что ранее в сети Интернет регулярно появлялись подробности серьёзного конфликта, который возник между Гузеевой и Харламовым. Актриса была агрессивно настроена по отношению к юмористу из-за его шуток в адрес шоу "Давай поженимся!". Однако не так давно эти разногласия удалось преодолеть, а Гузеева и Харламов помирились, приняв участие в совместном кинопроекте. Они снялись в комедии "Тёща", который вышел на экраны кинотеатров в конце 2023 года.

Сейчас же Роза Сябитова раскрыла правду об отношениях Гузеевой и Харламова. Она призналась, что артисты действительно забыли прошлые обиды, а сейчас и вовсе поддерживают дружеские отношения. При это Лариса Гузеева даже занялась поиском новой возлюбленной для юмориста, сообщает издание "МузТВ".

"У них с Ларисой шуры-муры", — заметила Сябитова.

По словам телеведущей, Харламова и Гузеева нашли общие темы для общения и поддерживают связи даже вне рабочего процесса. Прежний конфликт остался в прошлом, теперь их объединяет настоящая дружба.