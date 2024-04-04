"Эмоциональный фон на пределе": Лолита отвергла финансовую помощь Аниты Цой

Известная российская певица Лолита оказалась в довольно сложном финансовом положении из-за невозможности продолжить концертную деятельность. Артистка еле сводит концы с концами и ищет любую возможность вернуться на сцену. К такому выводу пришла её коллега по звёздному цеху Анита Цой. В интервью информационному изданию "МК" она рассказала о проблемах, с которыми столкнулась Лолита после скандала с "голой вечеринкой".

Напомним, что после участия в так называемой "голой вечеринке", которая была организована блогером Настей Ивлеевой, Лолите буквально объявили бойкот всё организаторы концертов и шоу-программ. Сейчас певица не имеет возможности выступить на большой сцене, но продолжает заниматься творчеством у себя дома.

По словам Аниты Цой, Лолита действительно испытывает серьёзные проблемы с деньгами, а также находится в критическом эмоциональном состоянии. Однако, несмотря на такие сложности, певица отказывает от финансовой помощи, заявляя, что сама сможет справиться со своими проблемами. Цой призналась, что действительно хотела оказать своей подруге материальную поддержку, но Лолита отвергла такое предложение.

"Временами её эмоциональный фон бывает на пределе. Тут уже надо призадуматься, не навредит ли вся эта ситуация её здоровью", — заметила Цой.

По словам артистки, Лолита рассчитывает, что сможет вернуться на большую сцену уже в ближайшем будущем, но пока сделать этого ей не удаётся. Уже в июне певица может стать ведущей одной из музыкальных премий.