"Матрицу" исправят и доработают: стало известно, кто снимет новую часть культового фильма

Кинокомпаний Warner Bros. уже в скором будущем планирует снять новую часть фильма "Матрица". Речь идёт о картине, которая может стать продолжением этой культовой франшизы. На данный момент проект находится в разработке, однако уже стало известно, кто может занять кресло режиссёра.

По данным информационного портала The Hollywood Reporter, новая картина внесёт некоторые правки в концепцию франшизы, которая была представлена в четвёртой части фильма. Вероятнее всего, в создатели планирует провести некоторую работу над ошибками, изменив историю и связав её с первоначальными фильмами, которые были сняты ещё около 20 лет назад.

Уже стало известно, кто снимет новую часть этого фильма. Режиссёрское кресло займёт Дрю Годдард, который принимал участие в проектах "Марсианин" и "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль". Такое решение, по всей видимости, связано с проблемами, которые были выявлены в ходе проката четвёртой части фильма. Студия уверена, что новый режиссёр сможет ответственно подойти к созданию этой картины и внести свои идеи в сюжетную линию, сообщает издание Lenta.ru.

О сюжете новой картины пока ничего неизвестно. Кроме того, нет информации о том, примет ли участие в фильме исполнитель главной роли Киану Ривз.