"Больше драмы, меньше комедии": Стас Ярушин раскрыл детали нового сезона сериала "Универ"

Знаменитый российский актёр Станислав Ярушин стал новым гостем на утреннем шоу "Утро. ТНТ". Он рассказал о новых проектах с его участием, а также объяснил, чего ждать от нового сезона сериала "Универ". В беседе с ведущей программы Анной Хилькевич он раскрыл некоторые детали этого проекта.

Стас Ярушин обратил внимание, что сыграл одну из главных ролей в сериале "Универ. 13 лет спустя". Речь идёт о новом многосерийном фильме, который станет продолжением сериала "Универ". В этой картине старые герои сталкиваются с довольно непростыми испытаниями в своей жизни, а также вместе переживают новые приключения.

По словам актёра, продолжение этой истории получилось довольно атмосферными и впечатляющем. Сюжет картины порадует зрителей неожиданными поворотами и новыми приключениями старых героев, сообщает издание "Газета.ру".

"Совсем скоро стартует новый сезон. У меня классная линия — больше драмы, меньше комедии. Классно, что авторам удалось совместить ситком с полнометражным фильмом", — заметил Стас Ярушин, раскрыв отдельные детали сериала.

Артист также рассказал о своей творческой деятельности. Он признался, что одновременно участвует в различных проектах и программах, но это не мешает ему справиться с рабочими моментами ещё до обеда. Всё дело в том, что Ярушин встаёт очень рано и сразу вливается в творческий процесс.