"Домашний Бедросович": Киркоров удивил фанатов неопрятным внешним видом без парика

Накануне популярный блогер Виктория Шелягова пришла в гости к знаменитому российскому эстрадном певцу Филиппу Киркорову. Вместе они решили посмотреть его концерт, а также снять совместное видео. Кадры, которые были опубликованы блогером в социальных сетях, не остались без внимания со стороны поклонников и фанатов. Они обратили внимание на необычный внешний вид звезды шоу-бизнеса.

В ролике, который разлетелся по сети Интернет, Киркоров предстал в довольно неопрятном внешнем виде. Он показался в обычной домашней одежде со странной причёской, которую привык скрывать с помощью парика. Фанаты заметили, что певец выглядел довольно уставшим и обессиленным, сообщает информационное издание Lady Mail.

"Впервые вижу Филиппа таким", "Такой лохматый", "Домашний Бедросович гораздо приятнее эпатажного", "Наконец-то видим его настоящего", — заметили подписчики.

Напомним, что ранее Филипп Киркоров принял участие в новом шоу на телевизионном канале ТНТ. Речь идёт о программе "Сокровища императора", в котором он выполнял различные задания в Китае со своими коллегами по звёздному цеху.