Сердце не выдержало: Шаляпин обвинил Соловьева в смерти бабушки, завещавшей ему жилье

Певец никогда не скрывал, что любит роскошную жизнь и готов ради нее на что угодно. Он давно выбрал странный и в то же время легкий и циничный способ заработка. Прохор охмуряет дам преклонного возраста, которые чаще всего завещают ему все свое состояние.

Иногда в схеме Шаляпина бывают и сбои, которым, однако, он только рад. К примеру, половину огромных апартаментов в Сочи ему завещала не очередная пассия или жена, а бабушка его лучшего друга, которая относилась к певцу как к любимому внуку. Не так давно благодетельница Прохора умерла и он выдал странное заявление, возмутившее многих россиян. Шаляпин, в частности, обвинил в смерти любимого человека популярного телеведущего Владимира Соловьева, а вернее одну из его программ, которая и остановила сердце вышеупомянутой бабушки.

«Она умерла с пультом в руке, смотрела Соловьева. Давайте передадим ему большое спасибо. Она очень переживает и начинает кричать… Сердце и все», – прокомментировал потерю близкого человека Шаляпин.

Высказывание певца вызвало бурю негодование в сети. Прохору посоветовали разобраться со своим, мягко говоря, неоднозначным поведением, перед тем как бездумно разбрасываться столь дикими обвинениями.