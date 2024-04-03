Задрала слишком высокий ценник: Орбакайте спешно покинула США из-за скандала

В начале весны Кристина анонсировала ряд небольших концертов в клубах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, однако и здесь ее ждали неприятности. На днях американские таблоиды осветили неприятную историю с мини-гастролями певицы. Как оказалось, в США она умудрилась оказаться в эпицентре скандала из-за слишком дорогих билетов. Посетители клубов жаловались в администрацию, билеты на концерты продавались очень слабо. Один клуб, по данным СМИ, уже расторг контракт с Орбакайте. К отмене выступлений готовы и другие площадки.

На фоне очередного провала Кристина спешно покинула Соединенные Штаты и устроила себе импровизированный отпуск в Европе. Накануне она показала подписчикам, как гуляет по весеннему Парижу. Звезда никак не прокомментировала свою неудачу с американскими гастролями, зато поделилась впечатлениями от столицы Франции. В частности, Кристина отметила, что Париж, как всегда, веселится и пирует, несмотря на кризис и социальные проблемы.

Певица признала, что ее всегда поражал позитивный настрой парижан, которые как ни в чем не бывало танцуют на улицах, пьют вино и предаются безудержному веселью.