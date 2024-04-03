Задолжал миллионы и попал в лечебницу: что случилось со звездой «Солдат» Шибановым

Актеру позволили выступить в студии и рассказать о своей печальной судьбе. Как оказалось, звездная роль стала для Юрия последней в кино. У него обнаружили серьезное психическое заболевание. Долгое время он провел в психиатрической клинике. Юрий отметил, что сначала у него диагностировали шизофрению, прописав довольно-таки жесткий курс лечения. К счастью, эту версию врачей опроверг профессор Андрей Шмилович, доказав, что актер страдает от биполярного расстройства.

К проблемам с психикой добавились болезни зубов, которых у Юрия почти не осталось из-за пародонтита. В студии он признал, что пытается собрать денег на стоматолога, но у него слишком много долгов. Дело в том, что из-за расстройства психика у него часто случаются поведенческие сбои. Во время таких «затмений» он и набрал денег в кредит, растратив их на пустяки.

«Я пошел брать кредит в состоянии психоза. Оформлял карту, снимал наличку. Это было еще до пандемии. Сейчас хотел на вставную челюсть взять, но не дали. Суммарно у меня долгов на 2,9 миллиона. Хочу их отдать, но, когда начинается психоз, ты не можешь собой управлять. Ты тотально начинаешь верить, что все иначе. Мне говорят одно, а я понимаю что-то другое», – описал свою главную проблему бывший актер.

Шибанов добавил, что в данные момент пытается заработать на проведении стримов в сети, а параллельно испробует на себе курс экспериментального лечения.