Довела до слез: Анастасия Волочкова отказала дочери в наследстве

Еще не так давно Анастасия рассказывала всем, что часто общается с дочкой Ариадной и вообще в ней души не чает. Как оказалось, балерина выдавала желаемое за действительное. В прямом эфире шоу Алены Жигаловой Волочкова призналась, что на самом деле ее дочери плевать на то, как она живет и чем занимается. Ариадна не звонит маме и никак не дает о себе знать, зато ее очень интересует богатое наследство.

Анастасия рассказала, что не так давно к ней внезапно явилась дочка и потребовала отдать ей квартиру, которую звезде подарил Сулейман Керимов.

«Я рыдала. У нас разговор был про недвижимость, про квартиру, что-то я ей там должна. Был неприятный разговор, и я ей сказала: «Ариша, извини, но все, что касается денег и недвижимости – это к твоему папе, который у меня забрал все деньги в 2008 году, все, которые были – 3,5 миллиона долларов. Теперь то, что папа обещал мне – обращайся к нему... я вам никому ничего не должна!» – вспоминает балерина.

Анастасия отметила, что требования Ариадны возмутили ее до глубины души. Она и представить не могла, что может так серьезно поругаться с дочерью. Тем не менее она не поддалась на все уговоры и сберегла свою недвижимость.