Испугался санкций: Филипп Газманов отказался от фамилии звездного отца

Филипп не захотел связывать свою жизнь со сценой, хотя звездные родители были готовы обеспечить ему большое будущее. Учился он в Швейцарии и Великобритании. Изучал изобразительное искусство в лондонском университете, но так и не стал великим художником. Какое-то время Филипп подрабатывает моделью, разъезжая по Европе и участвуя в модных показах.

В конечном итоге пасынок Олега Газманова вернулся в Россию и основал компанию «Фрейтер», которая занимается грузоперевозками. Ему принадлежат 43% акций в этом бизнесе. Поначалу Филипп с напарником развивались очень медленно, в два года назад их проект начал стремительно набирать обороты. Уже сейчас ребята могут похвастать более чем миллиардной выручкой и открывают филиалы по всему миру.

Именно из-за выхода на новые рубежи Филиппу и пришлось сменить фамилию. Дело в том, что в ЕС против его отчима ввели санкции. Фамилия в буквальном смысле поставить крест на будущем компании и Филипп принял важное решение, явно посоветовавшись перед этим с родителями. Сам молодой бизнесмен пока никак не прокомментировал свой шаг. Впрочем, он никогда не любил общаться с журналистами и тщательно скрывает свою личную жизнь.