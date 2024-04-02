«Мозги полощет»: Регина Тодоренко рассказала, как ее обозвала Валерия

Регина Тодоренко всегда удивляет не только участников популярного проекта, но и своих умудренных опытом коллег в жюри. Ее экстравагантное поведение многие считают одной из главных изюминок «Маски».

Пытаясь выяснить, кто же скрывается под маской того или иного персонажа, Регина не брезгует ничем, используя порой самые фантастические методы. Как-то она принесла в студию метаморфические карты. Однажды пыталась раскрыть личность очередного героя с помощью специального отвара трав. В одном выпуске она прибегла даже к таинствам нумерологии.

Необычные выходки Тодоренко удивляют и забавляют других звезд. Накануне в беседе с журналистами звезда признала, что Валерия даже придумала ей прозвище, которое должно объяснять ее странное поведение. Регина сообщила, что певица обозвала ее мозгополоскушкой, но сделала это так по-доброму, что на это прозвище просто нельзя обидится. Тем более, что в каком-то смысле Валерия права.