"Предпочитаю воду": звезда "Эйфории" Сидни Суини раскрыла важный секрет быстрого похудения

Известная голливудская актриса Сидни Суини, получившая большую популярность благодаря участию в популярном сериале "Эйфория", призналась, что ей довольно сложно сохранить свою стройную фигуру. Однако ради своих ролей в фильмах она соблюдает строгую диету, с помощью которой ей удалось сбросить лишние килограммы.

По словам Суини, она поддерживает стройную форму благодаря определённым правилам и полезными привычкам, которые соблюдает на протяжение нескольких лет. Её день начинается в 7:30 с похода в спортзал и витаминного завтрака, богатого полезными веществами и питательными элементами.

Звезда "Эйфории" раскрыла важный секрет быстрого похудения. Она призналась, что подготовится к съёмкам ей позволяет определенный режим питания, который по большей части состоит из ягод. Актриса также отказалась от различных соков и газировок.

"Я предпочитаю обычную воду. На завтрак ем боулы с ягодами. Могу побаловать себя гранолой, беконом, круассаном, но ягоды есть в моем рационе всегда", — призналась актриса.

Сидни Суини заметила, что никогда не пьёт утром кофе, предпочитая в качестве основного напитка обычную воду. Такое решение позволило ей избежать проблем со здоровьем. Полный отказ от фастфуда и жирной пищи также благоприятно сказался на её фигуре - она всегда может похвастаться стройными формами, а также не опасается принимать участие даже в самых откровенных сценах.