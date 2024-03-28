"Отказали почки": Ирина Понаровская рассказала, как чуть не лишилась жизни из-за диеты

Известная российская певица Ирина Понаровская призналась, что довольно продолжительное время боролась с лишним весом, из-за чего увлекалась различными строгими диетами. Она выбрала довольно экстремальный способ похудения, из-за которого оказалась на больничной койке.

В интервью актрисе Светлане Бондарчук в рамках программы "Света вокруг света" Понаровская призналась, что смогла бросить лишний вес только благодаря жёстким и строгим диетам. Однако такой способ похудения крайне неблагоприятно отразился на её здоровье - она чуть не лишилась жизни, из-за всплывшего заболевания почек, сообщает издание "Voice".

"Отказали почки. Я худела, диеты стали причиной. Я была толстая девочка, а потом захотелось быть красивой. Я же видела себя в зеркало", — призналась певица.

По словам Понаровской, несмотря на такой инцидент, ей всё-таки удалось справиться с проблемой лишнего веса, а также восстановиться после заболевания почек. Сейчас певица продолжает соблюдать определённые диеты, чтобы сохранить стройную форму, но речь идёт о системе правильного питания, которая не опасна для здоровья.