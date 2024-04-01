Работать было невозможно: Бородина впервые рассказала о своём отношении к Собчак

Известная российская телевизионная ведущая Ксения Бородина приняла участие в YouTube-шоу "Дерзкая готовка", где откровенно рассказала о своей творческой карьере, а также раскрыла некоторые секреты популярного проекта "Дом-2".

По словам актрисы, первое время ей было довольно непросто принимать участие в этом телепроекте в качестве ведущей. Проблемы во время съёмок возникали из-за её коллеги Ксении Собчак, которая всё время пыталась "перетянуть одеяло на себя". Журналистка буквально не давала своей соведущей вставить слово, а Бородиной фактически приходилось подстраиваться под собеседницу при обсуждении происходящих на шоу событий.

Ксения Бородина впервые рассказала о своём отношении к Собчак. Она призналась, что работать с ней было практические невозможно. Ситуация кардинально изменилась после ухода журналистки из этого проекта, сообщает издание pravda.ru.

"Я как будто задышала и раскрылась, и мне стало полегче, потому что мне прям запрещено было говорить в кадре порой", — призналась телеведущая.

Напомним, что Ксения Бородина приняла решение покинуть телепроект "Дом-2" еще в конце 2023 года. Она призналась, что отказалась от участия в этом шоу, поскольку планирует дальше развивать свою творческую карьеру в других направлениях.