"Не хочу прошлое вспоминать": Паулс рассказал, почему изменил свое отношение к Вайкуле

Известный советский и латвийский композитор Раймонд Паулс не оставил без внимания скандальное поведение сбежавшей из России Лаймы Вайкуле. В интервью информационному изданию news.ru он рассказал о своём отношении к этой артистки, а также объяснил, почему не планирует публично поздравлять её с 70-летием.

Сегодня, 31 марта Лайма Вайкуле отмечает свой 70-летний юбилей. Однако её российские коллеги по звёздному цеху не спешат отправлять свои поздравления. Всё дело в том, что артистка в последнее время сделала слишком много скандальных и оскорбительных заявлений о России, из-за чего оказалась в довольно уязвимом положении.

Композитор Раймонд Паулс, которому Вайкуле фактически обязана своей музыкальной карьерой, также отказался публично поздравить её с днём рождения. Он признался, что уже довольно давно не общается с этой артисткой из-за странной ситуации, которая складывается в последнее время.

"Почти нет, [не общаемся], ситуация сейчас довольно странная, пусть все успокоится — тогда поговорим. Я не хочу прошлое вспоминать, я много для кого что сделал, и для меня много чего-то плохого сделали", — объяснил Паулс.

Композитор признался, что поведение Вайкуле вызывает у него беспокойство. Певица регулярно устраивает различные провокации против России и её жителей, делая довольно агрессивные и оскорбительные заявления.