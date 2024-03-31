Джонни Депп остался без роли: стали известны детали перезапуска "Пиратов Карибского моря"

Знаменитый американский продюсер Джерри Брукхаймер впервые за долгое время высказался о возможном продолжении легендарной серии фильмов "Пираты Карибского моря". Он не исключил, что в ближайшем будущем начнётся работа над новой картиной этой франшизы, но сама концепция претерпит серьёзные изменения.

По словам Брукхаймера, этот проект, который завоевал любовь зрителей со всего мира, будет продолжен, но с серьёзными перестановками в касте. Всё дело в том, что создатели приняли решение отказаться от ключевого героя этой истории - капитана Джека Воробья, роль которого играет голливудский актёр Джонни Депп.

Принято решение полностью перезапустить историю "Пиратов Карибского моря" с новыми героями и актёрами. Новый фильм, работа над которым может начаться уже в ближайшем будущем, фактически начнёт новую главу в этой легендарной франшизы. О сюжете пока ничего не сообщается, но, вероятнее всего, он будет полностью переработан и не будет связан с предыдущими фильмами, сообщает издание Forbes.

Стали известный первые детали перезапуска "Пиратов Карибского моря". Создатели нового фильма решили полностью отказаться от использования старых героев, чтобы не терять время на переговоры с голливудскими звёздами. Режиссёром картины может стать Хоаким Роннин, который снял последнюю часть франшизы под названием «Мертвецы не рассказывают сказки».