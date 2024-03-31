Универсальное средство: необычные факты применения лимона

Лимон активно используется для приготовления напитков или блюд. Но мало кто знает, что он обладает огромным количеством полезных свойств, позволяющих применять его для решения целого спектра необычных задач. Разберем несколько из них.

Отбеливание ногтей

Чтобы отбелить ногти, следует замочить их в лимонном соке не более, чем на десять минут. В качестве альтернативы можно попробовать просто протереть их лимонными дольками, чтобы избавиться от поверхностных загрязнений.

Избавление от черных точек

Если маски для лица и скрабы не помогают справиться с черными точками на лице, можно попробовать использовать лимонный сок. Для этого следует нанести его перед сном на лицо, а утром ополоснуть кожу холодной чистой водой.

Очистка микроволновой печи

Четыре столовых ложки лимонного сока и один стакан воды могут помочь с очисткой микроволновки. Просто прокипятите эту смесь, а потом с ее помощью протрите стенки устройства.

Решение проблем с горлом

Это достаточно очевидное применение, ведь при возникновении боли в горле многие из нас добавляют дольку лимона в чай, тем самым стараясь снизить неприятные ощущения. Некоторые также нагревают половинку лимона над газовой плитой до золотисто-коричневого состояния, а потом смешивают с одной столовой ложкой меда, употребляя полученный продукт.

Сохранение свежести еды

Лимон предотвращает естественное потемнение продуктов, позволяя им выглядеть свежими и вкусными. В первую очередь это относится к фруктам: грушам, яблокам, а также к закуске и соусу гуакамоле.

Очистка кухонной утвари

Лимонный сок в сочетании с солью поможет сделать внешний вид чайников и кастрюлей таким, словно вы их только что купили в магазине. Для этого возьмите дольку лимона и сверху посыпьте ее солью. Натрите поверхность грязной посуды долькой лимона и добавьте немного воды. Результат не заставит себя долго ждать.

Борьба с неприятным запахом из рта

Некоторые умельцы используют лимонный сок в качестве ополаскивателя для рта. Причина заключается в том, что лимонная кислота способна убивать бактерии. Однако если вы захотите попробовать такой вариант, то помните, что продолжительное или систематическое воздействие лимонной кислотой нанесет вред зубам и деснам.