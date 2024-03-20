«Мужики ржали»: Алена Апина объяснила, за что ее хотели выгнать из «Комбинации»

В беседе с Борисом Корчевниковым Алены признала, что могла завершить свою карьеру певицы в самом ее начале, не успев прославиться и уж тем более набраться опыта для сольных выступлений. Она напомнила, что свои первые шаги на пути к славе сделала в группе «Комбинация». Почти каждая их песня становилась хитом и звучала из каждого утюга.

Апина признала, что в первый же год работы в коллективе она оказалась на грани увольнения. Ее хотели выгнать за непрофессионализм. Еще тогда будущая звезда не знала, как правильно двигаться на сцене и даже не умела толком танцевать.

«Нам очень мешало петь мужское ржание, которое стояло из-за кулис. Вы понимаете, я танцевать не умела», – без тени обиды вспоминает певица.

Звезда признала, что в то время ее очень задевали все эти подтрунивания со стороны коллег, а то и грубые оскорбления. Она сама не раз и не два хотела громко хлопнуть дверью. Сейчас же она понимает, что вся критика была вполне обоснованной – ей действительно в юности катастрофически не хватало сценического опыта.