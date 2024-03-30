Бросила душу в ад: Талызина назвала главную ошибку Пугачевой

Народная артистка РСФСР в довольно-таки резкой форме раскритиковала оскорбившую россиян певицу, заверив фанатов, что Пугачева еще пожалеет о своем решении предать страну и уехать в поисках новой родины. Талызина уверена, что Примадонна нигде не приживется, как бы она ни хвасталась тем, что чувствует себя превосходно вдали от России.

Валентина выразила искреннее недоумение по поводу того, что Алла Борисовна вообще надумала «открыть свой рот» и критиковать Россию и своих преданных фанатов, которые ее чуть ли не благотворили. Актриса напомнила, что Пугачева давно не поет, но в РФ все помнят, как она выступает на сцене. Здесь она могла бы и дальше развивать карьеру, а за рубежом просто никому не нужна. Сама певица прекрасно это понимает и поэтому еще больше бесится.

«Алла все равно там, как бы она ни хотела, не приживется. Будет она иноагентом или не будет, это уже не имеет никакого значения. Она уже совершила главную ошибку своей жизни. Она бросила свою душу в ад», – резюмировала Талызина.

Актриса повторила, что для Аллы уже настали самые темные времена, поэтому сейчас все равно, станет ли она иноагентом. Она и так страдает, но боится в этом признаться.