Все очень плохо: сын Светличной не может выйти из дома, чтобы навестить больную мать

83-летняя звезда советского экрана долгое время находилась в психиатрическом стационаре. Она страдает от деменции и давно не может обходиться без чужой помощи. Несколько дней назад стало известно, что актриса попала в реанимацию из-за серьезных осложнений с сердцем. Медики стабилизировали состояние Светланы и она находится под круглосуточным наблюдением.

Накануне журналисты шокировали фанатов актрисы еще одной неприятной и странной новостью. Оказалось, что сын Светланы Алексей Ивашов до сих пор не навестил больную мать и даже, по слухам, не знает, что ей стало плохо. Неприятную на первый взгляд ситуацию разъяснила жена Алексея Ольга, сообщившая, что ее муж сам испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

«Алексей не в том состоянии, понимаете? Он не выходит один из дома, а если и выходит, то только в моем сопровождении и на очень непродолжительное время», – рассказала невестка актрисы.

Ольга не раскрыла никаких подробностей, но дала понять, что состояние мужа можно с натяжкой назвать удовлетворительным. Ситуация складывается поистине трагическая. Светлана осталась в полном одиночестве, возможно на пороге смерти и даже этого не понимает.