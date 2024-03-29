Народные приметы в апреле: изучаем старинные традиции

Апрель — месяц, когда распускаются цветы, на деревьях появляются почки, а количество птиц резко увеличивается. Поэтому и ожидания от него большие, ведь хочется как можно скорее насладиться теплом после снежной и холодной зимы. Каждый апрельский день таит свои подсказки.

1 - Если небо беззвездное, то в короткий срок установится теплая погода.

2 - Если отступили морозы, то и лето будет теплым и приятным.

3 - Если на водоемах сохраняется лед, то весенний клев окажется неудачным.

4 - Если вороны активно купаются, скоро потеплеет.

5 - Если снег все еще лежит, но уже слышен весенний гром, лета жди прохладного.

6 - Ждать большого урожая гречихи можно в том случае, если снег почти весь исчезнет.

7 - Если на домовых крышах все еще лежит снег, то до конца апреля он сохранится на лугах ив полях.

8 - Ветер подует утром с той стороны, в какой части неба ночью были видны звезды.

9 - Если утром не запоет петух, то в скором времени ожидаются осадки.

10 - Большая облачность — ждите дождя.

11 - По небу быстро несутся облака — наступает улучшение погоды.

12 - Чем ниже летят гуси, тем меньше вероятность дождя в ближайшие дни.

13 - С утра моросит мелкий дождик — все лето будет мокрым и ненастным.

14 - Громовые раскаты свидетельствуют, что очень скоро выглянет солнце и погода станет теплой.

15 - Если речка из берегов вышла, то жди раннего покоса и высокой, сочной травы.





16 - Лед все еще покрывает воды — ловля рыбы окажется неудачной.

17 - Медленные и тяжелые облака свидетельствуют, что вскоре прольется дождь, который окажется затяжным.

18 - Ночью прохладно, а днем тепло — погода устойчивая и благоприятная.

19 - Тихий и безветренный день следует воспринимать как предвестника раннего урожая.

20 - Если на небе много звезд, то грибов и ягод летом полны лукошки.

21 - Чем солнечнее день, тем скорее установится тепло.

22 - Урожайного лета следует ожидать, если 22 апреля наблюдается туман, выпал иней или задувает сильный ветер.

23 - Появление маленьких паучков свидетельствует о том, что не за горами теплые денечки.

24 - Маленькие тучки сбиваются в крупные облака — ждите сильного ливня.

25 - Если звезды мерцают, через несколько дней польют дожди.

26 - Можно сеять овес, если сегодня лягушки подают громкий голос.

27 - Если облака имеют округлую форму, погода будет сухой, безветренной и ясной.

28 - Южный ветер продолжительно дует день за днем подряд —ожидайте ливня.

29 - Если радуга яркая, то вскоре погода резко испортится.

30 - Если пчелы появились рядом с вишневым цветом, то вишня знатно уродится.