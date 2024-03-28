Главный холостяк Голливуда сдался? Слухи о тайной свадьбе ДиКаприо нашли подтверждение

Известный голливудский актёр Леонардо ДиКаприо в очередной раз оказался в центе внимания поклонников. На этот раз в социальных сетях обсуждают его роман с 25-летней моделью Витторией Черетти. Звёздная парочка встречается уже почти год, но сейчас стало известно, что они, по всей видимости, решили узаконить свои отношения.

В сети Интернет уже давно ходят слухи о том, что актёр якобы готовится к проведению тайной свадьбы. Сейчас они нашли подтверждение. Всё дело в том, что на новых снимках, которые были сделаны папарацци, можно заметить, как Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти сидят в одном из ресторанов в Лос-Анджелесе на открытой веранде. На одном из кадров можно заметить, что на безымянном пальце модели отчётливо виднеется роскошное обручальное кольцо, сообщает издание "Газета.ру".

По всей видимости, главный холостяк Голливуда всё-таки сдался и решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Официального подтверждения этой информации нет, но, вероятнее всего, актёр хочет оставить в тайне свою свадьбу с 25-летней моделью.