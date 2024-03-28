Юрий Никулин вернётся в кино: образ легендарного актёра создали с помощью нейросетей

Уже 30 мая 2024 года на экраны российских кинотеатров выйдет новая комедия режиссёра Гевонда Андреасяна. Речь идёт о художественном фильме, который станет продолжением популярного сериала "Манюня", снятого по повести Наринэ Абгарян. Сюжет картины повествует о двух школьницах, которые учатся в Армении в 1979 году и попадают в различные необычные приключения.

В новом полнометражном фильме "Манюня: Приключения в Москве", который выйдет на экраны кинотеатров, Юрий Никулин станет одним из ключевых персонажей. Образ актёра воссоздали с использованием технологии дипфейк и нейросетей. С помощью современных систем внешность и голос Никулина были воссозданы для съёмок отдельных сцен.

Создатели фильма признались, что получили разрешение на использование внешности и образа Юрия Никулина у его родственников. Благодаря этому советский актёр фактически вернётся в кино и сыграет одну из главных ролей, сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Напомним, что премьера фильма "Манюня: Приключения в Москве" состоится уже 30 мая 2024 года. Сюжет картины расскажет о приключениях главных героинь в столице СССР. В фильме также принял участие юморист Евгений Петросян.