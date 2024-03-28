"Были нужны друг другу": Светлаков ответил на слухи о тайном романе с Брежневой

Слухи о возможном романе российского артиста Сергей Светлакова с певицей Верой Брежневой появились ещё довольно давно. Впервые об их возможных романтических отношениях заговорили ещё в 2012 году, когда они принимали участие в съёмках художественного фильма "Джунгли". Поклонники заметили, что между коллегами по звёздному цеху не только деловые отношения, а нечто большее.

Ещё 12 лет назад поклонники были уверены, что между Светлаковым и Брежневой промелькнула искра. Они довольно часто появлялись вместе, а также относились друг к другу как родные люди. Однако эти догадки не нашли никаких подтверждений. Сейчас же российский артист решил ответить на слухи о тайном романе с Брежневой.

В одном из интервью Светлаков признался, что они с Брежневой действительно было довольно близки. На съёмках фильма они мило общались, а также регулярно поддерживали друг друга, сообщает издание "7 Дней".

"Просто мы тогда творчески друг другу были нужны. Мы действительно в каком-то одинаковом состоянии оказались на том острове. Как-то все соединило над там: и сценарий, и жизненные обстоятельства, много параллелей было", — объяснил артист.

Однако, по словам Светлакова, между ними "скорее всего, ничего не было". Уже спустя 2 года артист женился на Антонине Чеботарёвой. Сейчас же коллеги по фильму и вовсе не поддерживают общение друг с другом.