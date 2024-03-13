"Буду чистить участки": после скандала с голой вечеринкой Лолита готова сменить профессию

Крупный скандал, который произошёл в конце 2024 года, крайне негативно отразился на профессиональной деятельности Лолиты. У артистки отменяются все запланированные концерты, из-за чего она столкнулась с серьёзными финансовыми сложностями. Однако певица не унывает и уже рассматривает возможность изменить свой подход к профессии.

Участие Лолиты в так называемой "голой" вечеринке обернулось для певицы довольно серьёзными проблемами. Всё дело в том, что без концертов ей буквально приходится выживать на одну пенсию, которой хватает только на закрытие долгов по коммунальным платежам.

Сейчас певица серьёзно задумалась о смене профессиональной деятельности. Она заметила, что ей понравилось стричь кусты и ухаживать за растениями на придомовых участках. Лолита рассчитывает в ближайшем будущем вложиться в садоводческий бизнес, который должен исправить её тяжёлое финансовое положение, сообщает издание "Газета.ру".

"Мне так понравилось стричь кусты! Думаю, что я открою еще одно ИП и буду ходить по своим коллегам и чистить их участки", — заявила Лолита.

По словам певицы, она больше всего переживает за свой коллектив, который из-за отмены её концертов полностью остался без заработной платы. Лолита заметила, что при всём желании не может выплачивать музыкантам и артистам, которые принимают участие в её шоу-программе, гонорар.