"Все одинаковые?": Гуф показал, как выглядит его новая девушка, но тут же разочаровался

Известный российский рэпер Алексей Долматов, который получил большую известность под псевдонимом Гуф, опубликовал новый пост в социальных сетях. Он выложил фотографию, на которой предстал со своей новой девушкой. На кадрах можно заметить, что возлюбленные обнимаются в лифте.

Напомним, что ранее стало известно, что Алексей Долматов начал встречаться с 25-летней Разият Салаховой. Он уже успел показать своим подписчикам, как выглядит его новая девушка. Однако фанаты не оценили внешние данные его избранницы, заметив, что она практически ничем не отличается от других девушек, с которыми ранее состоял в отношениях музыкант.

Подписчики обратили внимание, что новая девушка Гуфа фактически является "клоном" его прежних возлюбленных. Некоторые и вовсе заметили, что на фотографии спутница рэпера выглядит не очень. Такие отзывы серьёзно оскорбили музыканта, он признался, что разочаровался в своей аудитории, а также пригрозил больше не выкладывать новые снимки в социальные сети, сообщает издание "Хибины".

"Да ну вас. Вы злые. Все одинаковые? Окей. Надеюсь, у вас все разные", — написал Гуф.

Напомним, что рэпер Гуф довольно часто оказывается в центре различных скандалов, а также регулярно делится с фанатами деталями своей личной жизни. Ещё недавно он расстался Юлией Королёвой, с которой состоял в браке чуть меньше двух лет.