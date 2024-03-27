"Поступает по-вражьи": Юрий Назаров откровенно высказался о выходках Пугачёвой

Известная эстрадная певица Алла Пугачёва, которая ещё два года назад приняла решение сбежать из России вместе с семьёй, продолжает поливать грязью жителей России в социальных сетях. Она оскорбляет своих коллег по звёздному цеху и соотечественников, делая крайне агрессивные заявления в адрес своей Родины.

Буквально несколько недель назад Алла Пугачёва оказалась в центре крупного скандала, накинувшись на певца Стаса Михайлова. Она жёстко оскорбила исполнителя, а потом и вовсе заявила, что "нормальные люди не вернутся в Россию". Такое поведение певицы не осталось без внимания со стороны российских артистов.

Народный артист России Юрий Назаров откровенно высказался о выходках Пугачёвой. Он обратил внимание, что певица уже давно обозначила свою позицию и призналась, что является для нашей страны настоящим врагом. Она продолжает устраивать различные провокации против жителей России, что может свидетельствовать лишь о предательстве с её стороны, сообщает издание "7Дней".

"Пугачёва своим поступком - тем, что уехала, уже давно всё сказала про то, на чьей она стороне. Мне лично давно уже ясно, что она враг и поступает она, соответственно, по-вражьи", — объяснил Назаров.

По словам артиста, Пугачёва сбежала из России, поскольку была уверена, что страна потерпит поражение во внешнеполитическом конфликте с Западом. Однако сейчас она начала понимать, что серьёзно просчиталась. Её агрессивные выходки являются своего рода приступом агонии, поскольку в другой стране она лишилась своего почётного статуса.