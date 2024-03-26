Секреты общения: как понравиться людям и стать внимательным слушателем

Умение внимательно слушать собеседника очень важно — оно позволяет нам много узнавать об окружающих. Это имеет особенное значение, когда речь о наших близких. Взаимное доверие дает нам возможность выяснить, что конкретно прямо сейчас волнует тех, кто ценен для нас. Разберем несколько простых советов, которые помогут стать хорошими слушателями.

Уберите телефон

Как часто, находясь в кафе, вы видели людей, предпочитающих смотреть в телефон, а не на собеседника? Со стороны это всегда выглядит так, словно одному из присутствующих нет дела до тех, кто находится с ним рядом. Бывает даже и так, что люди собираются большими компаниями, молча сидя в телефонах, планшетах и ноутбуках. Это не только создает ощущение безразличия, но и может быть оскорбительным.

Во время разговора старайтесь уделять внимание другим людям и лишний раз не проверяйте телефон без острой необходимости. Вероятно, это самое простое правило любого разговора, если вам нужно улучшить свой стиль общения.



Поддерживайте зрительный контакт

Чтобы увеличить вовлеченность в диалог, постарайтесь смотреть на собеседника, в том числе, ему или ей в глаза. Это даст физическую точку соприкосновения, останавливающую поток ваших собственных мыслей. Кстати, это даст другому человеку понять, что вы действительно заинтересованы в том, что он говорит.







Позволяйте собеседнику завершить речь

Очень хорошо, если вы можете поддержать разговор, но еще лучше, если дадите собеседнику закончить мысль до того, как вклините свой комментарий. Звучит очень просто, но далеко не каждый может с этим справиться, поскольку многие имеют привычку сразу открывать рот, вмешиваться в монолог и забегать вперед. Помните, что если позволить человеку договорить до точки, то вы усвоите больше информации. А это значит, что сможете дать информативные и проницательные ответы.



Пытайтесь посмотреть с чужой точки зрения

Постарайтесь понять и принять чужую точку зрения, если ваш собеседник предоставляет вам обоснование своей позиции. Сосредотачивайтесь на словах и фразах, привлекающих внимание. И, конечно же, не забывайте давать себе немного времени, чтобы обдумать то, что говорит другой человек. Умение перенимать чужую точку зрения и личный опыт позволят добиться легкого и неагрессивного общения.