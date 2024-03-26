«Старый хрыч»: Шнуров поссорился с Мартиросяном из-за странных чувств к подопечной

В новом выпуске шоу в битве за дальнейшее участие сошлись подопечные Сергея Шнурова и Сергея Жукова. Главный рок-хулиган страны, по мнению многих зрителей, повел себя не совсем адекватно, забыв о своих обязанностях наставника. Вместо того, чтобы нахваливать своих протеже, рокер фактически признался в любви к подопечной коллеги. Камилия Насретдинова так впечатлила Шнурова, что он не смог усидеть на месте во время ее выступления. После номера Сергей признал, что он теперь ее фанат и вообще готов положить свое сердце у ее ног.

Восторгов рокера не оценил еще один член жюри Гарик Мартиросян. Комик предельно холодно прокомментировал выступление Камилии, поставив ей самый низкий балл, после чего юная артистка оказалась буквально в шаге от вылета.

Шнурова возмутило неадекватное (по его мнению) судейство Гарика, которого он публично раскритиковал, назвав слишком строгим. В студии разгорелся спор, который в любой момент мог перерасти в громкий конфликт. За Мартиросяна вступились его фанаты, обозвавшие Шнурова «старым хрычом» и напомнившие, что он неравнодушен ко всем молодым певицам.