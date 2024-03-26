Перешел грань: Галкин* вывел из себя израильтян глупой шуткой об Иисусе

Муж Аллы Пугачевой перебивается случайными заработками в Израиле, пытаясь устраивать концерты даже в самых маленьких городках. Юмор его давно приелся его единственной аудитории – мигрантам из России и бывших советских республик, поэтому он все больше ударяется в политику на своих концертах.

В основном Максим поливает грязью своих коллег, оставшихся в РФ. Несколько дней назад во время концерта в Хайфе Галкин попытался освежить свой скудный репертуар историческими аллюзиями, но явно перегнул палку и не угадал с аудиторией.

«Мне 47 лет. Я успешный, пока адекватный. 47 – это удачный возраст. Это возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал», – выдал горе-юморист, оскорбив, наверное, абсолютно всех, кто пришел на его концерт.

Галкин вовремя остановился, увидев, как все в зале помрачнели после его неудачной шутки. Смена темы не помогла расшевелить любителей юмора «ниже плинтуса» и артисту пришлось закончить выступление досрочно. Можно не сомневаться, что отныне ему будет очень сложно организовать хотя бы еще один концерт в Израиле.

* признан иноагентом на территории Российской Федерации