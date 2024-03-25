Тонкая психология: 3 полезных совета для тех, кто быстро влюбляется

Любовь может придавать сил и приносить счастье. Но если вы быстро влюбляетесь, не успевая критически оценить себя или своего партнера, это может привести к неприятным последствиям. Обнаружили в отношениях закономерность, что уже с первых дней вас захлестывают эмоции, но, в конце концов, это не дает желаемого результата? Вполне возможно, что вы склонны слишком быстро влюбляться.

Чтобы не поддаваться импульсивности, игнорируя тревожные сигналы, необходимо попробовать найти способы, которые позволят обуздать эмоции.



Прислушивайтесь к близким

Если у вас есть близкие люди, желающие вам только добра и знающие о том, что вы быстро влюбляетесь, то можно прислушиваться к их советам. Особенно в тех случаях, когда они замечают проблемы и хотят их донести. При этом следует подготовиться к тому, что ваши чувства могут быть омрачены.

Но важно помнить, что именно близкие с большей вероятностью быстрее вас заметят предупреждающие знаки, которые сигнализируют о проблемах в ваших отношениях. Их игнорирование может привести к чувству сожаления в будущем.



Старайтесь сохранять прагматизм

Быстро влюбляясь, человек мгновенно погружается в водоворот эмоций и чувств, затуманивающих рассудок. Поэтому следует научиться использовать прагматичный подход ко всему, что связано с романтической стороной жизни. Как это сделать? Можно, например, записывать свои чувства и встречи в специальный дневник.

Обращайте внимание на то, каким образом меняются ваши отношения и чувства. Благодаря этому вы сможете понять, не повторяются ли одни и те же проблемы с разными партнерами. И будьте осторожны, постарайтесь не идеализировать свою любовь.







Установите критерии отношений

Чтобы воздержаться от необдуманных обязательств, можно установить критерии, позволяющие вам судить как о хороших, так и о плохих отношениях.

Постарайтесь найти время для того, чтобы проанализировать собственные ценности и желания, а после этого создайте два списка. В один внесите то, что вам нравится в людях, например, интеллект, обаяние и любовь к детям. В другой добавьте то, что вам категорически не нравится, к примеру, лживость и эгоцентризм.

Когда списки будут готовы, вы сможете использовать их, чтобы оценить, какими критериями наделен ваш потенциальный партнер. Так у вас получится изучить все «за» и «против». Благодаря этому подходу у вас получится отбросить эмоции в сторону и принять решение, руководствуясь собственной системой ценностей.

И тогда в дальнейшем не будет мучительно больно от того, что слишком сильные чувства вновь не дали разуму остановить вас.