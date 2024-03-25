Сбежал от суда: Филипп Киркоров спешно покинул РФ из-за проблем с налоговой

Не успел певец «очиститься» от последствий так называемой голой вечеринки, как снова вляпался в неприятную историю. Да так, что опять сбежал из страны. Судя по всему, Филипп только так и решает внезапные проблемы – сначала бежит от греха подальше, а после начинает разбираться. Примерно так же он вел себя и после скандала из-за вечеринки в Мутаборе. Сначала уехал в США и только через пару недель начал аккуратно прощупывать почву перед возвращением.

На этот раз причина побега не столь громкая и скандальная. Возможно поэтому Филипп поспешно перебрался лишь в Азербайджан, где его накануне успели сфотографировать в аэропорту. А сбежал он, по версии некоторых крупных СМИ, из-за проблем с налоговой службой, которая заблокировала счета творческого центра Киркорова и его магазина одежды. Как удалось выяснить журналистам, Филипп не оплатил какой-то крупный штраф, из-за чего на него открыли административное дело и ждут в суде. Певцу такой расклад не понравился и он внезапно улетел в Баку.

В аэропорту он появился в окружении охранников. Сделал вид, что не замечает набежавших папарацци и спешно удалился в элитное авто с тонированными окнами. О поездке в Баку Киркоров никого не предупреждал. Концертов в Азербайджане он не дает. Все выглядит так, что он принял спонтанное решение скорее всего сразу же после того, как узнал о блокировке счетов. Певец испугался и по старой традиции улетел в другую страну.