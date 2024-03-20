«Плохо ей там»: россияне готовы простить Пугачеву, но при одном условии

В сети разгорелись бурные дискуссии по поводу дальнейшей судьбы Примадонны. Многие россияне не скрывают, что сильно обиделись на певицу после ее недавних выпалов в адрес РФ. Алла оскорбила всех соотечественников, грубо говоря, публично плюнув на свою родину, за счет которой до сих пор живет безбедно.

После долгих пересудов фанаты Пугачевой пришли к выводу, что на чужбине она долго не протянет. Она никому не нужна за границей и от этого быстро стареет и слабеет. Спасти Примадонну может только возвращение в РФ. А это она может сделать, только покаявшись и попросив прощения у миллионов россиян.

«Жалко старушку, плохо ей там. Покайся, Алла, народ простит. Встретишь старость дома, хватит гнить на чужбине», – передал общее мнением один из пользователей сети.

Другие участники дискуссии согласились, что Пугачевой нужно просить прощения, если она хочет снова увидеть родину. Только так она хотя частично загладит свою вину и даже сможет вернуться на сцену.