«Та еще сволочь»: Владимир Политов объяснил, почему до сих пор не помирился с мамой

Политов в последнее время почти не выходит в свет и не общается с фанатами и СМИ. Своеобразный режим затворника он решил прервать только ради участия в шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой. В беседе с ведущей певец поднял довольно-таки откровенные и неприятные темы. В частности, он признал, что жалеет о своем неподобающем поведении в юности.

Политов рассказал, что до сих пор не может помириться с матерью, обиженной на него за бегство из отчего дома. В свое время певец просто бросил маму ради славы и денег, перебравшись к Бари Алибасову. Он долго не навещал самого родного человека, а когда вспомнил о семье было уже поздно – мать смертельно обиделась на эгоистичного сына.

Владимир честно признал, что был той еще сволочью и сильно раскаивается. Музыкант добавил, что умудрился обидеть и собственную жену, тщательно скрывая ее от публики. Он берег супругу от чужих глаз, но делал это слишком грубо. Она в итоге поверила, что не нужна ему и даже мешает карьере.