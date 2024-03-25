Генеральная уборка в спальне: 4 правила, о которых многие забывают

Человек тратит около 6–8 часов на сон, да еще плюс время перед засыпанием. Именно потому, что мы проводим много времени в спальне, там должно быть комфортно и уютно для приятного отдыха и полезного сна. А это значит – чисто.

Стираем не только постельное белье

Все знают, что стирать постельное белье обязательно каждую неделю, чтобы избежать аллергии и риска получить проблемы с кожей. Казалось бы, про что можно забыть?

Но многие упускают из вида пледы и покрывала, под которыми уютно устраиваются, смотря фильмы или читая книги. Эти вещи надо стирать регулярно, а не раз в квартал, даже если они только украшают спальню и не используются во время отдыха. Помните, что это не только красивые и приятные элементы декора – это настоящие пылесборники, накапливающие грязь и вредные вещества.

Матрас необходимо пылесосить каждую неделю

Вроде матрас покрыт и простыней, и покрывалом, а иногда даже наматрасником, но это не делает его более защищенным от загрязнений. На матрас через белье попадают потовые выделения, волосы и вездесущая пыль. Все это «добро» на нем скапливается и впитывается. Во избежание возникновения рассадника пылевых клещей и концентрации грязи необходимо еженедельно как следует пропылесосить матрас сверху и сбоку. Идеально, если получится провести влажную чистку, которая убирает загрязнения в глубоких слоях, но тут уж все зависит от модели вашего пылесоса.

Меняйте подушки

Общеизвестно, что крепкий и здоровый сон во многом зависит от правильно подобранной подушки. Поэтому очень важно вовремя ее заменить, если она износилась и потеряла форму. Как понять, что состояние подушки больше не годится для комфортного сна? В салонах продаж постельных принадлежностей дают дельный и простой совет: постарайтесь сложить ее пополам. Спальная принадлежность быстро изменила форму, а затем медленно возвращается в обычное положение? Это показатель, что подушку пора менять.

Прочищайте труднодоступные места

Пыль не только неприятна взгляду – она вредоносна для здоровья. С видимой поверхности обычно пыль вытирают сразу влажной тряпкой. Но это не гарантирует, что комната чистая. Например, в такие труднодоступные места, как пространство за батареями, часто забывают заглянуть даже хорошие хозяйки. Аналогично и с отверстиями вентиляции. И напрасно, как раз там скапливаются пыльные клубки и мелкий мусор, поэтому необходимо тщательно прочищать эти скрытые источники аллергии.

И напоследок: при закрытых окнах в спальне появляется затхлый запах, который потом трудно выветрить. А окна закрыты, как правило, в наше отсутствие весь день.

Лайфхак: разложите в спальне свежие цитрусовые. Их тонкий аромат не позволит образоваться неприятному запаху. По полкам или в шкафах можно распределить полотняные мешочки, наполнив их лавандой, розовыми лепестками, мелиссой, тимьяном, душицей.