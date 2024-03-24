"Зрители будут поражены": звезда сериала "Эйфория" раскрыла детали нового сезона

Американская телевизионная компания HBO готовится к съёмкам нового сезона нашумевшего сериала "Эйфория", который повествует историю современных американских подростков. В интервью GQ актриса Сидни Суини, сыгравшая одну из главных ролей этой картины, рассказала, чего следует ожидать зрителям от продолжения этого триллера.

По словам актрисы, съёмки третьего сезона сериала стартуют уже в ближайшее время. При этом сценаристы разработали новую концепцию продолжения этой картины, которая будет содержать большое количество сюжетных поворотов. Она призналась, что новый сезон будет кардинально отличаться от двух предыдущих, но главные герои останутся прежними, сообщает издание "КиноТВ".

"Зрители будут поражены тем, что увидят в третьем сезоне. Честно говоря, это так же страшно, как говорить о [инсайдах] Marvel. Я сказала одну вещь, и она распространилось повсюду", — заявила актриса о новом сезоне сериала.

На данный момент уже известно, что действие картины будет разворачиваться спустя 5 лет после событий, которые произошли во втором сезоне. Сериал может выйти в стриминговых сервисах только в 2025 году.