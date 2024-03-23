"Мы не будем выкладывать фото": Кэмерон Диаз не смогла удержать в тайне рождение ребёнка

51-летняя голливудская актриса Кэмерон Диаз опубликовала в социальных сетях трогательный пост, в котором сообщила о пополнении в их семье с музыкантом Бенджи Мэдденом. Она призналась поклонникам и фанатом, что у неё родился сын. Возлюбленные уже дали имя своему новорожденному малышу, назвав его необычным именем - Кардинал.

Следует обратить внимание, что Кэмерон Диаз до последнего пыталась держать свою беременность в секрете. Она также не планировала сообщать фанатам и поклонникам, как прошли роды. Новость о рождении второго ребёнка до последнего момента держалась в тайне, но сохранить её актрисе так и не удалось. Спустя некоторое время она была вынуждена опубликовать пост, в котором сообщила о пополнении в семье, сообщает издание "Газета.ру".

"Мы рады объявить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он потрясающий, и мы все так счастливы, что он здесь! Для безопасности и конфиденциальности ребенка мы не будем выкладывать фотографии, но он очень милый", — написала Диаз в социальных сетях.

Напомним, что Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден официально зарегистрировали свои отношения в 2015 году, узаконив продолжительный роман. Уже в 2019 году у возлюбленных появилась дочь Рэддикс. Всё это время актриса не принимала участие в различных проектах и фильмах, но рассчитывает вернуться к съёмкам в ближайшем будущем.