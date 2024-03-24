"Дошёл до самого дна": актёр Никита Панфилов сделал неожиданное признание о новой роли

Известный российский актёр Никита Панфилов сообщил, что принимает участие в съёмках нового сериала "Лепила", который в ближайшем будущем может выйти на телевидении. В интервью он рассказал о своей роли, а также поделился некоторыми деталями этого детективного проекта.

По словам Панфилова, в сериале "Лепила", съёмки которого проходят в Москве и Московской области, он играет главную роль. Картина повествует историю талантливого хирурга Сергея Рашидова из Таджикистана. Герой вынужден бежать из родной страны в Россию на фоне крупного коррупционного скандала. В Москве он пытается построить новую жизнь, работая обычным дворником.

Актёр сделал неожиданное признание о своей новой роли. Он заметил, что довольно давно у него не было таких ответственных и интересных ролей. По словам Панфилова, новый детектив удивит зрителей своим сюжетом и неожиданными поворотами, сообщает издание "Хибины".

"Мой персонаж Сергей — врач из ближнего зарубежья, который потерял всё в своей жизни и дошёл до самого дна. Подобной роли у меня не было давно, поэтому я с большим интересом погрузился в неё", — признался актёр.

Никита Панфилов заметил, что сериал практически не будет затрагивать медицинскую тему, а лишь расскажет историю врача, который оказался в довольно затруднительном положении и пытается справиться с различными испытаниями.