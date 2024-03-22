"Есть много интересного и кроме творчества": Лев Лещенко намекнул о скором уходе со сцены

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что может уже в ближайшем времени завершить свою творческую карьеру в качестве исполнителя музыкальных произведений. Он заметил, что рассматривает возможность ухода со сцены. Об этом сообщил сам артист в интервью информационному изданию "Газета.ру".

Лев Лещенко признался, что в свои 82 года ещё может выступать на сцене и не испытывает серьёзных проблем со здоровьем. Но с каждым разом выступления даются ему все труднее. Сам он начал постепенно отказываться от сольных концертов, предпочитая выступать на различных корпоративах, от которых в случае чего можно отказаться.

Артист намекнул о скором уходе со сцены. Он признался, что продолжит заниматься творческой деятельностью, писать и выпускать новые песни. Однако от больших выступлений, вероятнее всего, он будет отказываться.

"Да, наверное, [скоро уйду со сцены]. Мне трудновато петь сольные концерты, но достаточно много предложений на социальные концерты и корпоративы. <...> Главное — не надоедать ни себе, ни зрителю! Что я и стараюсь делать. А еще, есть много интересного и кроме творчества", — объяснил артист.

Ранее о завершении своей музыкальной карьеры объявил Валерий Леонтьев. Он признался, что не планирует устраивать прощальные гастроли и юбилейные концерты. При этом певец поблагодарил своих поклонников и фанатов за поддержку и любовь к его творчеству.