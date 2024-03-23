Джек Воробей вернётся в новом фильме? Что известно о продолжении "Пиратов Карибского моря"

Легендарный фильм "Пираты Карибского моря", который завоевал огромную популярность у зрителей, может вернуться на экраны. Киностудия Disney, по всей видимости, рассчитывает возродить эту кинофраншизу, чтобы исправить своё финансовое положение на фоне последних провальных релизов. При этом нельзя исключать, что к роли капитана Джека Воробья может вернуться Джонни Депп.

Слухи о разработке новой части этой картины ходили довольно давно. Планировалось, что главную роль сыграет голливудская актриса Марго Робби. Она должны была заменить Джонни Деппа, с которым компания Disney прекратила сотрудничество на фоне крупного судебного скандала с Эмбер Хёрд. Однако Робби отказалась принимать участие в новом фильме из-за серьёзных разногласий с создателями ленты, после чего будущее франшизы оказалось под вопросом.

Сейчас же в Disney всё-таки решили возродить эту историю, поскольку опасаются, что новые проекты так же столкнутся с критикой со стороны зрителей и не принесут прибыль. Кроме того, компания всё-таки планирует вернуть Джонни Деппа. Сам актёр признался, что готов принять участие в таком проекте, но лишь для того, чтобы завершить историю капитана Джека Воробья, сообщает издание iXBT.com.

На данный момент нет подробной информации о производстве нового фильма, но нельзя исключать, что возвращение Джека Воробья всё-таки состоится. Однако героя, по всей видимости, планируют отодвинуть на второй план. Компания Disney, в свою очередь, пока не делала каких-либо официальных заявлений о продолжении "Пиратов Карибского моря", но вряд ли откажется от проекта, который может исправить складывающуюся ситуацию.