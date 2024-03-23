Теории о тяжёлой болезни оказались правдой: Кейт Миддлтон объяснила своё исчезновение

Королевская семья наконец-то объяснила, с чем было связано внезапное исчезновение Кейт Миддлтон, которая на протяжение нескольких месяцев не выходила в свет, отказавшись от посещения различных мероприятий. Всё дело в том, что после тяжёлой операции, которую принцесса Уэльская перенесла ещё в январе 2024 года, у неё выявили смертельно опасное заболевание.

Накануне Кейт Миддлтон впервые за долгое время вышла на связь с жителями Великобритании. Она опубликовала видеозапись, на которой объяснила подданным своё исчезновение. Всё дело в том, что у неё диагностировали страшный диагноз - речь идёт о раке, от которого принцесса уже начала лечиться.

По словам Миддлтон, сейчас она находится на начальной стадии лечения от онкологического заболевания. О каком именно диагнозе идёт речь она не сообщила, но призналась, что вынуждена проходить химиотерапию, сообщает издание "Фонтанка".

"Операция прошла успешно. Однако анализы после операции выявили наличие рака. Поэтому команда медиков рекомендовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и я сейчас нахожусь на ранних этапах этого лечения", — заявила Миддлтон.

Напомним, что довольно долго жители Великобритании строили различные теории заговора, утверждая, что Миддлтон не появляется на публике из-за тяжёлого заболевания. Сейчас выяснилось, что они оказались правдой. Сама принцесса дала понять жителям страны, что не планирует сдаваться, несмотря на страшный диагноз.