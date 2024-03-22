Без них никуда: топ вещей, которые должны быть на каждой даче

Владельцы загородных участков не понаслышке знают о том, что жизнь за пределами города требует серьезной подготовки. Конечно, многое зависит от того, как именно используется приусадебное пространство, ведь далеко не все разбивают сад и огород, предпочитая другое времяпрепровождение.

Несмотря на это, составим универсальный список необходимых вещей для дачи, чтобы отдых получился комфортным, а работа не вызывала лишних проблем.



Инвентарь

Это не столько предмет, сколько группа средств, помогающих с работой в саду-огороде. В зависимости от плана работ на участке перечень варьируется, но эти вещи должны быть всегда: ведра, лопата, топор, грабли, тяпка, мотыга, опрыскиватель. Для сада добавляются секаторы и сучкорезы.



Инструменты

Не нужно быть строителем, чтобы понимать необходимость в соответствующем инвентаре на дачном участке. Минимальные работы проводить собственными силами рано или поздно придется, поэтому молоток, пила, гвозди, отвертки, перфоратор вам в помощь.



Генератор

Многие дачники на собственном опыте знакомы с периодическими отключениями электроэнергии. Конечно, можно просто подождать, когда вернется подача электричества, но лучше, если у вас будет генератор, позволяющий переждать это время без потери комфорта. Ведь в отдаленных деревнях обрыв линии может оставить вас без света на сутки, а то и более.



Стабилизатор напряжения

Поскольку количество применяемых электроприборов растет, то перепады напряжения стали обычным явлением. По крайней мере, за пределами города. Стабилизатор позволит защитить технику от внезапных скачков напряжения и порчи.



Перчатки

Перчатки обязательны, чтобы уберечь кожу рук во время работ с землей, деревьями, ремонта и походов в лес. Например, если без перчаток полоть траву и наткнуться на крапиву – мало не покажется.

Резиновые сапоги или галоши

Резиновые сапоги аналогично перчаткам должны быть по умолчанию – без них после дождя на грядки лучше не соваться, да и просто прогуляться по мокрой и раскисшей земле проблематично.







Тачка

Лучший помощник для перевозки строительных материалов, удобрений и грунта. Ее также хорошо задействовать для транспортировки компоста, садовых инструментов или овощей. Мусор на свалку вывозить тачкой гораздо удобнее, чем носить в мешках.



Лестница-стремянка

Если нужно заняться обрезкой деревьев в саду, сделать ремонт, достать вещи с чердака или снять урожай с высоких веток, то без стремянки обойтись будет трудно.



Газонокосилка

Даже если у вас нет сада и огорода, а только участок с травкой, в любом случае рано или поздно вы столкнетесь с проблемой мгновенного роста травы в теплое время года. Газонокосилка вмиг решит это затруднение.