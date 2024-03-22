Тайно живет в Москве: Филипп Киркоров раскрыл главный секрет Леонтьева

На днях Валерий Леонтьев отметил свой 75-й день рождения, причем сделал это в Москве, где тайно живет с женой уже больше месяца. Поклонники певца давно потеряли его из виду, считая, что он живет в США и не собирается возвращаться в Россию. Как оказалось, Валерий как минимум месяц находиться в Москве. Он скрыл свой приезд и даже юбилей отпраздновал тайно – в узком кругу самых близких друзей и родственников.

Секрет местоположения Леонтьева в беседе с журналистами случайно выдал Филипп Киркоров, который попал в вышеупомянутый узкий круг друзей и встретился с именинником в Москве. Певец рассказал, что Валерий в России больше месяца и пока не собирается покидать родину.

«С Валерием Яковлевичем мы общались месяц назад, да. Прекрасно выглядит, в прекрасной форме, глаз горит. Это Леонтьев. Он будет Леонтьевым всегда. Это мастер экстра-класса! И я горжусь, что у меня есть такой учитель. Он мой учитель, и я горжусь, что он меня называет своим преемником», – признал Киркоров.

Журналисты также выяснили, что Леонтьев решил завершить карьеру и уйти на покой. Впрочем, певец согласен выступать на частных вечеринках, но только за очень большие деньги.