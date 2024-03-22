«Вопила на весь подъезд»: Лариса Долина рассказала о нападении насильника

Лариса родилась в Баку. В 17 лет он уехала в Ереван, где, по ее словам, «огребла по полной» за все четыре года проживания в этом городе.

В беседе с подписчиками Долина вспомнила, что довольно-таки быстро на новом месте нашла хорошую работу в ресторане. Она зарабатывала хорошие деньги и смогла арендовать отдельное жилье. Как-то Лариса задержалась на работе и возвращалась очень поздно. В подъезде, буквально в лестничном пролете от ее жилья на нее напал грабитель. Он угрожал будущей звезде ножом, но она смогла вырваться и добежать до квартиры, где ее ждали подруги. Долина отметила, что во время короткой борьбы на лестнице преступник успел порезать ее ножом.

Чуть позже на этом же месте певицу чуть не изнасиловали. Ее спас звонкий голос и сосед.

«Я вырвалась, начала орать на весь подъезд, сорвала голос, неделю петь не могла. Сверху прибежал сосед, с третьего этажа. Услышал мой крик, и этот сбежал сразу», - рассказала звезда.

Лариса признала, что скрыла от родных свои «приключения» и осталась в Ереване. У нее был еще один сложный период, когда она покинула группу и осталась без денег. Несколько дней она голодала, так как не могла купить себе даже хлеба. Будущую звезду спасла подруга, которая буквально вернула ее с того света.