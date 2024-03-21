Обновить кухню без ремонта: модные элементы декора-2024

Если хочется придать интерьеру новизны, но при этом нет желания или необходимости делать ремонт и менять мебель, можно внести небольшие изменения, которые освежат обстановку без больших затрат.

Источники света

Хорошо бы приобрести новую люстру, выбрав более современную модель. Или попробуйте дополнить интерьер светильниками и светодиодными лентами по периметру шкафов. Светодиоды вообще на подъеме в этом году – люстры из них олицетворяют особый стиль и шарм. Сейчас в тренде простая элегантность, безыскусные формы и простота.



Кухонный фартук

Замена кухонного фартука не потребует огромных затрат, но при этом кардинально изменит внешний вид помещения. При желании его можно дополнить аксессуарами, учитывающими цвет нового фартука. Сейчас актуальны приглушенные тона: серые, бело-молочные, бежевые.



Столешница

Еще один удачный вариант, подходящий только для кухни. Замена столешницы внесет видимое разнообразие. Это особенно важно для тех, кто много времени проводит около плиты. А если заменить столешницу после обновления кухонного фартука, то сразу все помещение приобретет свежий вид. Спокойные и пастельные оттенки — лучший выбор.







Комплект посуды

Обновление посуды – самый простой и менее затратный способ, если у вас уже есть залежавшийся, но симпатичный набор, пылящийся где-то в коробке. Во всех остальных случаях присмотритесь к новой посуде. При этом нет необходимости приобретать сразу же весь комплект или сервиз, поскольку даже пара новых тарелок и салатниц внесет некое разнообразие. В выборе посуды стоит ориентироваться не на моду, а только на свой вкус.



Фурнитура

Так как новая мебель обойдется в копеечку, проще всего обновить старую, заменив фурнитуру. На рынке сейчас широко представлены бюджетные, но современные варианты. Хром, металл и его производные — хит сезона.



Столик

Кухонный столик, если его вид оставляет желать лучшего, вполне можно заменить, так как эта мебель не относится к категории дорогой. Еще лучше, если получится сдвинуть и расположение столика, чтобы изменить собственное восприятие пространства. В 2024 году допускается самая причудливая геометрия в форме столика. Легкость и практичность — девиз при выборе.



Картины

Картины несут не только эстетическую функцию, но и отлично справляются с задачей внести разнообразие в интерьер. Безусловно, если одна и та же картина продолжительное время висит у вас перед глазами, то она будет восприниматься как неотъемлемая часть окружающей обстановки. Но если картины периодически менять, то чувство новизны останется достаточно долго.



Декор и стены

Среди доступных вариантов:

• виниловые наклейки для бытовой техники, походящие по стилю и концепции;

• небольшие пушистые коврики около столика или барной стойки.

Можно сменить обои или цвет краски. Это, конечно, уже более затратный по времени и деньгам способ, но обновление будет кардинальным без замены дорогостоящего гарнитура.