Много чего накопилось: Денис Клявер рассказал, что мешает возрождению «Чая вдвоем»

Денис, в частности, отметил, что полноценному возрождению группы «Чай вдвоем» мешает масса незначительных, казалось бы, моментов. Каждый из исполнителей «оброс» всеми признаками состоявшихся отдельно друг от друга артистов. Что у Дениса, что у Стаса есть свои семьи, грандиозные планы, сольные карьеры, генеральные продюсеры и концертные директора. Это все очень сложно оперативно совместить в единый проект.

«В общем, много чего есть, что еще пока надо как-то синхронизировать с дуэтом», – резюмировал Денис.

Музыкант добавил, что даже возродившийся проект «Чай вдвоем» – это совершенно новый проект, мало чем похожий на оригинал. В прошлом году они со Стасом впервые за долгое время воссоединились на сцене и позволили фанатам окунуться в ностальгию, представив старое, привычное всем звучание группы. Клявер признал, что рад сохранить свой уникальный звук после стольких лет. Тем не менее на самом деле «Чай вдвоем» – это уже что-то совершенно новое, с чем еще предстоит познакомиться фанатам.