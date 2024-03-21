Грамотно распорядился: Лолита рассказала, что SHAMAN сделал с деньгами Пугачевой

Певица напомнила, что была наставницей тогда еще начинающего певца в проекте «Фактор А». Шефство над Ярославом взяла и Алла Пугачева, создавшая новое шоу и возглавившая жюри. Они вдвоем и придумали ему нынешний сценический псевдоним.

Лолита отметила, что SHAMAN сильно выделялся среди других участников конкурса, завоевав любовь зрителей и судей своей добротой и скромностью. К сожалению, яркая харизма не помогла ему одержать победу. Зато Ярослав удостоился особого приза – «Золотой звезды Аллы», к которой прилагалась внушительная премия.

Позже отец певца сообщил журналистам, что специальная премия Примадонны пошла на обучение.

«Премию, которую ему дала Алла Борисовна, они потратили на его образование – он закончил институт. Так что это на ее деньги», – подчеркнула Лолита.

SHAMAN никогда не скрывал первого источника своей популярности и профессиональных навыков, выражая благодарность Примадонне и Лолите Милявской за мощный толчок в развитие карьеры.