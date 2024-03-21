Реставрируем старые деревянные окна: эти решения помогут сэкономить ваш бюджет

Один из главных плюсов деревянных окон заключается в том, что они несут эстетическую функцию, создавая гармонию. Это особенно актуально, когда речь заходит о загородных домах. Поэтому вполне можно понять домовладельцев, которые стараются избежать установки стеклопакетов. Люди отдают предпочтение деревянным рамам не просто так.

К сожалению, со временем деревянные рамы теряют целостность и нуждаются в ремонтных работах, которые вполне можно выполнить своими руками. Сразу же следует принять во внимание, что работы необходимо проводить только в сухую погоду, иначе влажность может негативно отразиться на качестве или вовсе свести все усилия на нет.

Сначала снимите створки, фурнитуру и все металлические детали, включая крепежные элементы.

Второй этап посложнее – счистите замазку. Керосин может помочь в борьбе с застарелой краской. Для этого нужно просто смочить им тряпку и протереть раму.

При желании можно применить строительный фен. Однако необходимо помнить, что горячий фен может деформировать дерево, если долгое время держать нагретый воздух на одном участке.

C помощью стамески можно ускорить удаление краски.

При наличии гнили придется заняться ее устранением. Для этого сначала нужно ошкурить пятна с помощью наждачной бумаги, а потом провести обработку антисептиками и очистить грязь.

Затем осуществите обработку отливов и избавьтесь от трещин. Используйте шпатлевку для дерева. Лучше приобретите модель, способную выдержать холодную температуру.

Пришло время окрасить раму олифой. Три слоя дадут возможность защитить ее от влажности и гниения. Обязательно просушите каждый слой, чтобы избежать растрескивания. Правильная технология позволит на многие годы забыть о проблеме.

Теперь начните утепление рамы с помощью специальных лент или герметиков. Их можно без труда найти в строительных магазинах.

Приближаемся к завершающему этапу ремонта - окрашиванию рамы. Отдайте предпочтение влагостойкой краске.

Осталось собрать окно. Для этого вставьте стекла в рамы и прикрутите петли. Не забудьте про фурнитуру.

На всякий случай для герметичности проклейте стыки, используя силикон. Проверьте герметизацию и легкость «хода». Если чувствуете сквозняк, то не обойтись без утеплителя.

Все, ремонт деревянной рамы закончен!